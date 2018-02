Nexus Electronics se pregateste cu acelasi entuziasm si in acest an de participarea la prestigiosul eveniment World Congress 2018, care va avea loc in perioada 26 februarie – 1 martie. Produsele principale pe care le vom prezenta sunt sistemul Zimplu CRM si noua platforma in care vom fuziona acest sistem CRM cu aplicatia de monitorizare auto, GPS Tracking.

Mobile World Congress este cel mai important eveniment la nivel global, in cadrul caruia se reunesc cei mai importanti jucatori din domeniul tehnologic, de la producatori, la operatori si furnizori de diverse produse si servicii mobile. Este de la sine inteles ca Nexus Electronics... citeste mai mult

azi, 13:14 in IT&C, Vizualizari: 33 , Sursa: Agora in