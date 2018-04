Nex Star vine la Constanța pentru preselecție

Celebra emisiune a lui Dan Negru, Next Star, caută copii talentați și în acest sens vine la Constanța și Brașov.

Cine dorește poate merge cu copilul de mână la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, sâmbătă 14 aprilie, de la ora 11.00, și la Brașov, pe 15 aprilie, de la aceeași oră, la Palatul Copiilor.

Tot pe 15 aprilie se va organiza casting și la București.

Next Star este un show TV prezentat de Dan Negru. Emisiunea a avut până acum opt sezoane, iar sezonul al noulea a început in septembrie 2017. Juriul emisiunii... citeste mai mult