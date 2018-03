„România: autorităţile oferă bani pentru fertilizarea in vitro“, titrează New York Times şi The Washington Post.

Publicaţiile citează The Associated Press, care scrie despre cele două hotărâri luate de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, la propunerea primarului general Gabriela Firea

Consilierii generali au adoptat miercuri un proiect de hotărâre prin care municipalitatea va oferi vouchere în valoare de 2.000 de lei femeilor însărcinate, pentru plata medicamentelor şi a serviciilor medicale. Proiectul de hotărâre a fost iniţiat de către primarul Gabriela Firea, care... citeste mai mult

azi, 06:31 in Social, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in