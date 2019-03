Un grup de oameni de afaceri, lideri ai comunităţii şi politicieni din New York au cerut Amazon, cel mai mare retailer online, să-şi reconsidere decizia de a nu mai construi un sediu nou în oraşul american, transmite BBC.

Luna trecută, Amazon a anunţat că renunţă să construiască un sediu nou la New York, după critici venite din partea unor politicieni new-yorkezi, ostili proiectului. După o lungă perioadă de gândire, "am decis să nu ne continuăm planurile de a construi un sediu nou la New York. O serie de personalităţi politice locale au susţinut clar că se opun prezenţei noastre şi că nu vor lucra cu noi", a anunţat Amazon, pe blogul său.

