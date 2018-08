După ce anul trecut, a fost organizat un concurs unic, la nivel judeţean, de pescuit pentru persoanele cu deficienţe de vedere (Citeşte AICI), anul acesta Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi organizează prima ediţie a Concursului Naţional de Pescuit pentru Persoanele cu Deficienţe de Vedere.

“Anul trecut a fost organizat un concurs judeţean de pescuit pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Când i-am văzut cât de mult s-au relaxat, cât de mult au socializat şi s-au bucurat de o zi in aer liber, am decis că e obligaţia noastră să facem mai mult pentru aceste persoane. Astfel, am hotărât să organizăm primul concurs... citeste mai mult

