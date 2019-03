Dacă ai vârsta sub 30 de ani nu-ţi stă gândul la scleroza multiplă. În niciun caz. E firesc. Cu toate acestea,debutul acestei boli cronice extrem de severe are loc la vârste între 20 şi 40 de ani. De ce apare ea la tineri? Motivul nu este pe deplin clarificat, dar specialiştii admit că genetica are un rol important. Neurologul Ovidiu Tudor explică în ce constă această afecţiune, care sunt semnele prezenţei ei şi cum se pune diagnosticul corect.

„Scleroza multiplă este o afecţiune cronică, mediată autoimun, ce... citeste mai mult

