NETGEAR introduce noul serviciu de securitate ARMOR

NETGEAR, Inc. (NASDAQ: NTGR), lider în furnizarea echipamentelor destinate rețelelor de domiciliu și a produselor de securitate pentru locuințele inteligente, lansează un nou serviciu de securitate complet ce are rolul de a proteja orice dispozitiv conectat prin intermediul unui router NETGEAR. NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender®, este o soluție avansată construită pe mai multe niveluri, care rulează pe routere NETGEAR și dispozitivele conectate, pentru a detecta și proteja în mod activ echipamentele casei și membrii familiei împotriva amenințărilor cibernetice, precum viruși,... citeste mai mult

azi, 17:23 in IT&C, Vizualizari: 33 , Sursa: Agora in