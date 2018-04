Netflix prezinta personajele principale din "The Alienist" Netflix prezinta profilul personajelor principale din "The Alienist" ("Alienistul"), noul serial in care joaca Daniel Brühl, Dakota Fanning si Luke Evans. Cele zece episoade vor fi disponibile pe platforma incepand cu 19 aprilie.

Mai multe despre Netflix, personaje, The Alienist Captura foto: YouTube LifeStar citeste mai mult

azi, 13:38 in Life, Vizualizari: 45 , Sursa: 9am in