Bittnet Systems (BNET), integrator local de soluţii IT & C şi furnizor de servicii de training în domeniul IT, a înregistrat o cifră de afaceri de 21,7 milioane lei în 2017, conform rezultatelor preliminare, în creştere cu 58% faţă de anul...

Ziarul Financiar, 19 Februarie 2018