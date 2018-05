Nestle: Suma uriasa pentru cafeaua Starbucks Compania Nestle urmeaza sa plateasca o suma in valoare de 7,15 miliarde de dolari catre Starbucks pentru drepturile de a marketa si a vinde produsele lantului de cafenele Starbucks, de la boabe de cafea pana la capsule.

Contractul incheiat intre cele doua companii are scopul ca Nestle sa atraga mai multi bautori de cafea in Statele Unite, unde produsele precum Nespresso si Nescafe au fost inlocuite de produsele companiei JAB Holding.

Familia de miliardari Reimman, cea care conduce compania de investiti, a cheltuit pana... citeste mai mult