Rock the City aduce în acest an la Bucureşti, în cea de-a treia ediţie a festivalului, nume precum Roach, Hatebreed, Therapy?, Sabaton, Boom, Judas Priest, Whitesnake, Prodigy şi Mike and The Mechanics. Festivalul Rock the City se va organiza pe 1, 2...

Evenimentul Zilei, 6 Aprilie 2011