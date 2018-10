Redăm în continuare conţinutul acesteia: “ Toate secţiile de votare din ţară s-au deschis şi procesul de vot se desfăşoară în condiţii de normalitate.

Referitor la situaţia din sectorul 3 al Capitalei, precizăm că au fost deschise toate secţiile de votare după ce preşedinţii care nu s-au prezentat pentru preluarea secţiei de vot, au fost înlocuiţi. La acest moment, votarea se desfăşoară normal.

La secţia de vot din Teleorman unde preşedintele a anunţat că a avut un deces in familie, procesul de votare a început după ce a fost desemnat un alt preşedinte.

