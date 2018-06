Nepotul regelui Mihai, care se va căsători religios în septembrie cu Alina Binder, a declarat, luni, la Alba Iulia, că i-a adresat o scrisoare Custodelui Coroanei, Margareta, în care a întrebat-o pe mătuşa sa dacă acceptă să fie naşa sa la nuntă.

“Săptămâna trecută, am scris o scrisoare către mătuşa mea, principesa Margareta, şi am întrebat-o dacă ne-ar face onoarea să fie naşa şi unchiul meu (principele Radu n.r.) să fie naşul nostru la nuntă. Aştept un răspuns acum. Sper că vor accepta. Ar fi o mare onoare pentru noi şi o să fim... citeste mai mult