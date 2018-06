Nepoata ministrului Sanatatii a fost gasita fara viata in propria casa Nepoata ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, in varsta de 27 de ani a fost gasita decedata in casa.

Mai multe despre ministrul sanatatii, nepoata, doliu Sursa foto: facebook.com/flavia.magdau Social citeste mai mult

azi, 01:02 in Social, Vizualizari: 36 , Sursa: 9am in