Neplata amenzilor v-ar putea duce dupa gratii Persoanele car vor fi sanctionate contraventional cu amenda, vor avea la dispozitie o perioada mai mare de timp pentru a o achita, si in unele conditii, neplata acesteia poate duce la pedeapsa cu inchisoarea.

Conform unui proiect normativ care se afla in Senat, pentru dezbateri, unele sanctiuni contraventionale se vor transforma in pedepse privative de libertate, daca se intrunesc cateva conditii speciale.

Conform unei Propuneri legislative pentru modificarea art.(39 indice 1) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, persoanele care sunt sanctionate cu... citeste mai mult

