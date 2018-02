Proiectul mallului Festival Centrum, construit la Sibiu pe terenul fostei fabrici de maşini-unelte Simerom, lângă Podul Gării, va demara în primăvara acestui an şi va avea o suprafaţă închiriabilă de 45.000 de metri pătraţi, investiţia ajungând la peste 70 de milioane de euro.

