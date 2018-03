Am să încep, totuşi, cu chestiunea logicii. Despre cea clasică este vorba, desigur. În România, cel puţin, mai are doar un pas pînă să fie scoasă oficial, legal, în afara legii! Cum, de ce? Din respect pentru democraţie. Şi, desigur, pentru suve­ranitate!

Într-o democraţie supra-realistă, de gaşcă şi de cumetrie, cum este cea în care ne ducem noi viaţa, cine are voturi este şef şi, prin urmare, are dreptate. În orice, în toate, oricînd, oricum şi oriunde, pe bază de majoritate parlamentară.... citeste mai mult

