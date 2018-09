Mai multi studenti din Iasi au ajuns de urgenta la spital dupa ce au mancat toti din aceste alimente • Medicii sunt in alerta • In ce stare sunt acestia si cat vor mai ramane internati • A fost demarata o ancheta pentru a fi depistat focarul de toxiinfectie alimentara • Totul s-a intamplat dupa ce au consumat alimente de la cantina • Medicii spun ca este posibil ca numarul pacientilor sa creasca in urmatoarea perioada... citeste mai mult

acum 54 min. in Locale, Vizualizari: 19 , Sursa: Vremea Noua in