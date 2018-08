Germania şi-a întărit reputaţia legată de disciplina fiscală în condiţiile în care o combinaţie de venituri fiscale în creştere şi dobânzi scăzute i-a împins datoria guvernamentală totală sub 2.000 mld. euro pentru prima dată în mai mulţi ani, relatează Financial Times. Datoria s-a redus anul trecut cu 2,1%, sau 42,1 mld. euro, la 1.967 mld. euro, echivalând cu o datorie pe cap de locuitor de 23.797 euro. Potrivit biroului naţional de statistică, este pentru prima dată de la introducerea actualei metode de calcul în 2010 când nivelul datoriei scade sub pragul de 2.000 mld. euro.

