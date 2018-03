Nemtii de la Sennheiser ridica o fabrica in Romania, ce va genera noi locuri de munca Compania nemteasca Sennheiser, producatoare pe plan mondial de electronice, si-a exprimat intentia de a construi la Brasov cea de-a patra fabrica a sa. In prezent, detine unitati de productie in Statele Unite ale Americii, Germania si Irlanda.

Prin ridicarea noi fabrici, compania nemteasca doreste sa isi consolideze pozitia pe plan european si sa produca electronice pentru publicul larg. Oficialii Sennheiser estimeaza ca finalizarea... citeste mai mult