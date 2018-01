A petrecut cu ea de revelion dar spune ca nu o cunoaște. Controversatul om de afaceri Nelu Iordache se jură că nu are nicio legătură cu Stella Grubacic, cea alături de care a petrecut la revelionul bogaților de la Poiana Brașov.

Afaceristul Nelu Iordache pare ăa fie lovit brusc de amnezie. Milioanarul susține că nu o știe pe ambasadoarea Olandei, Stella Grubacic. Asta în condițiile în care cei doi s-au aflat în centrul unui scandal uriaș la începutul acestui an.

