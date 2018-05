Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, după ce a câştigat titlul în Liga I, că i-a fost foarte teamă să nu piardă în partida cu FC Viitorul (1-0) munca depusă pe parcursul anului.

„A fost foarte greu. Am avut mari emoţii. Mi-a fost teamă ca munca de un an de zile să nu o pierdem în final. Am condus de la început până la sfârşit în acest sezon şi să nu uităm că nu am pierdut niciun meci în 2018. Aşa că pot spune că nu mă aşteptam să câştigăm titlul. Nu credeam pentru că atunci când am venit la... citeste mai mult

