Mădălina m-a rugat s-o însoţesc la Apaca să-şi comande nişte sacouri şi toalete pentru scenă. Fata cu Părul de Foc era în plină glorie, iar eu tocmai ce dădusem despre ea prima scriitură mai consistentă, „Jurnalul Mădălinei Manole”. Trei tiraje a tras Jurnalul Naţional. Devenise un fel de carte de căpătăi a miilor de fan cluburi Mădălina. Când am intrat cu ea în curtea uriaşei întreprinderi, s-au oprit fluxurile de fabricaţie din Apaca, mii de femei au năvălit peste ea s-o atingă, să vadă dacă e un abur sau o fată strălucitoare.

I-am descris camera. Pe... citeste mai mult