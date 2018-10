Negociatorul pentru Brexit al Uniunii Europene, Michel Barnier, este deschis extinderii cu un an a tranziţiei pentru Brexit, a relatat ieri publicaţia Financial Times, citată de Reuters.

Extinderea cu un an a perioadei de tranziţie ar fi condiţionată de acceptarea de către premierul britanic Theresa May a unui aşa-numit control dublu, pentru a se evita instalarea unei graniţe cu Irlanda de Nord, au declarat diplomaţi citaţi de Financial Times.

Potrivit publicaţiei germane Frankfurter Allgemeine Zeitung,... citeste mai mult

