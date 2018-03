Ionuţ Nedelcearu a revenit în ţară, fiind convocat de selecţionerul Cosmin Contra pentru meciurile amicale cu Israel şi Suedia, şi s-a declarat dezamăgit de faptul că Dinamo a ratat prezenţa în playoff. Fundaşul în vârstă de 21 de ani a spus că are şi el o parte de vină pentru această contra-performanţă, dar a mai adăugat că foştii săi colegi s-au aflat la mâna lor.

"Eu am lăsat Dinamo pe locul 6, erau la mâna lor. Sunt supărat pentru că Dinamo nu a ajuns în playoff, dar mă simt şi eu vinovat pentru această contra-performanţă.

Nu mă aşteptam să fiu convocat. Sper să nu avem parte de accidentari, am înţeles... citeste mai mult