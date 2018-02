Joi, 15 Februarie, 12:55

Ionuț Nedelcearu a plecat deja în Rusia pentru a semna contractul cu UFA, formația care l-a transferat de la Dinamo, astfel că nu va mai fi pe teren în derby-ul cu FCSB de duminică.

Fundașul de 21 de ani a declarat pe aeroport că speră să se acomodeze cât mai repede la Ufa și e convins că poate fi înlocuit cu brio la Dinamo.

"Nu am apucat să-mi iau la revedere de la colegi. Aseară s-a perfectat totul, iar eu nu am mai avut când să merg la colegi. Dar, cu prima ocazie, voi trece să-i salut.

Acum două zile a apărut oferta, iar miercuri s-a concretizat. Nici eu nu am avut timp să mă pregăresc destul. N-ai...