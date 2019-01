Un control al comisarilor de la Protecţia Consumatorilor Constanţa a fost cât pe ce să lase administraţia locală fără bani din afacerea cu pieţe! Două hale unde se vând mieii de Paște, din Grivița și Tomis III, aflate în subordinea Direcţiei Pieţe, Târguri şi Oboare, au fost cât pe ce să atârne lacătul pe uşi.

“La piața Tomis III am avut probleme, a fost în control OPC și ne-a recomandat să facem unele modificări. La un moment dat, a vrut să ne închidă cele două hale unde se vând mieii de Paște, din Grivița și Tomis III. Am început și vom definitiva modernizarea celor două hale. Am făcut compartimentări din termopan, am... citeste mai mult