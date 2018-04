AS Roma s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins marţi seara, pe Olimpico, 3-0, pe FC Barcelona, la meci asistând şi fostul mare internaţional, Ionel Ganea. În tur, catalanii câştigaseră cu 4-1.

"Am speranţe în privinţa acestui meci. Am încredere în antrenorul Di Francesco şi-n echipa mea", a spus patronul celor de la AS Roma, James Palotta, înaintea meciului. A avut dreptate, italienii reuşind să se califice în semifinalele Ligii Campionilor, după un meci istoric în care au câştigat cu 3-0, iar proprietarul trupei din Roma a sărbătorit până dimineaţa. A mers alături de fani de la stadionul... citeste mai mult