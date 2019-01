O americanca a fost arestata dupa ce si-a tatuat copiii in varsta de 12 si 13 ani, pe spate si pe mana. Chantilly Thomas, 34 de ani, din Frewsburg, New York, nu are licenta de tatuator, insa a decis sa le faca celor doi fii ai ei cate un desen...

Evenimentul, 4 Ianuarie 2016