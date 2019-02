Neatentia la volan ucide pe DJ 212 / 1 mort si 4 raniti

La data de 21.02.2018, in jurul orei 19:00, un tanar, in varsta de 28 de ani, din judetul Galati, in timp ce conducea o autoutilitara pe DJ 212, intre localitatile Bertestii de Jos si Spiru Haret, din cauza unei defectiuni tehnice, a fost nevoit sa opreasca masina pe partea carosabila, pe sensul sau de mers, pentru a remedia defectiunea.

In timp ce pasagerul acesteia, varsta de 50 de ani, din judetul Galati, se afla in spatele autoutilitarei, pe carosabil, pentru a monta un triunghi reflectorizant, a fost surprins... citeste mai mult

acum 19 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Info Braila in