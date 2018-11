Neatentia a cauzat, sambata, doua accidente in doar cateva ore

Neatentia si nerespectarea regulilor de circulatie au dus la producerea a doua accidente rutiere, sambata, 3 noiembrie, soldate cu ranirea a trei persoane.

In jurul orei 10.30, pe DN 1F, intre localitatile Sarmasag si Salajeni, o femeie in varsta de 32 de ani, din comuna Sarmasag, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul care circula in fata sa si a intrat in coliziune cu acesta. Dupa impact, conducatoarea auto a pierdut controlul directiei de deplasare si a intrat in santul de pe marginea... citeste mai mult

