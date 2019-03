Jucătoarea română Cristina Neagu a fost declarată pentru a patra oară în cariera cea mai bună handbalistă din lume şi nu are de gând să se oprească aici.

Accidentată, handbalista echipei CSM Bucureşti, în vârstă de 30 de ani, a vorbit despre viitorul ei şi a precizat că nu are de gând să renunţe la sportul care a consacrat-o. „M-am gândit la toate lucrurile. Nu am ceva foarte clar stabilit. Sigur voi rămâne în sport pentru că sunt lucruri şi beneficii pe care le pot aduce sportului. În mare asta e ideea, nu ştiu exact... Cred că am un cap bun pentru un antrenor de handbal... citeste mai mult

azi, 13:41 in Sport, Vizualizari: 13 , Sursa: Azi in