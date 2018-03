Dacă pe teren propriu, Afumațiul are doar rezultate pozitive în fața UTA-ei, în județul Arad lucrurile merg în sensul dorit de „roș-albi”. Ca și în stagiunea trecută, ilfovenii au plecat cu mâna goală de pe terenul „Bătrânei Doamne”, doar că în toamna anului 2016 pierdeau tot cu scorul de 2-1 pe „Motorul”.

Nici stadionul „Otto Greffner” din Șiria nu le-a purtat mai mult noroc „galben-albaștrilor”, care se îndepărtează tot mai mult de locul de baraj pentru promovarea în Liga 1. „În primul rând, consider că UTA și-a dorit victoria mai mult decât noi. De obicei, așa se întâmplă când o echipă are nevoie de puncte, iar cealaltă este într-o zonă în care își permite să joace relaxat.... citeste mai mult

