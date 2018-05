Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, a fost desemnata cea mai buna marcatoare dupa finala de handbal feminin dintre Gyor Audi ETO si HC Vardar din Final Four-ul Ligii Campionilor, la sala Papp Laszlo din Budapesta, duminica 13 mai 2018. SEBASTIAN TATARU /

Cristina Neagu, golgetera Ligii Campionilor in acest sezon, s-a declarat frustrata de infrangerea cu Gyor din semifinalele competitiei si dezamagita de reactiile negative aparute dupa ratarea finalei mari.

“Este o medalie de bronz de consolare. Personal sunt extrem de frustrata si dezamagita ca nu am castigat semifinala. Nu cred ca nu am fost o echipa cu Gyor, asa cum s-a spus, dar din pacate la noi in Romania din victorie se... citeste mai mult