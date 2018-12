Sepsi OSK a câştigat cu 4-2 contra FCSB, aceasta fiind prima victorie din istorie contra vicecampioanei, iar antrenorul Eugen Neagoe e cât se poate de mulţumit. Tehnicianul a spus că le-a cerut tot timpul elevilor săi să fie concentraţi, iar aceştia l-au ascultat.

"Am stat cu băieţii, am vorbit puţin cu băieţii. Am aşteptat 18 etape să primesc un penalty. Sincer, băieţii merită felicitări, pentru că au făcut spectacol. Suntem o echipă bună, serioasă, care poate câşiga împotriva oricărui adversar.

Îmi convine să avem un teren bun şi mereu mi-am dorit asta. Cred eu că a fost cât se poate de bun terenul. A fost protejat, acoperit. Nu suntem o...