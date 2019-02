Eugen Neagoe s-a arătat dezamăgit după remiza cu Viitorul, scor 0-0, spunând că Sepsi merita să câştige.

Neagoe aştepta ca elevii săi să fructifice şansele avute: "Două echipe bune. Din păcate, noi am ratat cu poarta goala şi am ratat şi un penalty. Ăsta este fotbalul. Poate în alte jocuri am avut mai mult noroc. Vom vedea ce se va întâmpla la următoarele jocuri. Merge la Cluj să jucăm, dar până atunci mai avem un meci de Cupă. Îmi pare rău că n-am câştigat astăzi, pentru că am avut ocaziile mai clare. Meritam să câştigăm în această seară. Vom... citeste mai mult

