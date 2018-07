Eugen Neagoe a apărut foarte dezamăgit la interviul de după jocul cu Hermannstadt, pierdut de Sepsi cu 1-0. Blănaru a marcat unicul gol al partidei în minutul 12, în urma unei lovituri de colţ.

"Cred că a fost un joc modest, iar noi am făcut un meci slab. Am pierdut omul din marcaj la acea fază. Au fost mai inteligenţi cei de la Sibiu la acea fază. Ne-am trezit, dar degeaba. Am avut o posesie mai bună, am controlat jocul. Au fost cinci jucători noi, dar asta nu e o scuză. Nici că a fost terenul prost. Nu fac astfel de afirmaţii. Nu mă aşteptam să jucăm atât de slab.

