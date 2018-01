Sa nu mai zicem niciodata ca mai rau nu se poate. Degeaba incercam sa ne dezicem de ceea ce suntem pentru ca suntem un popor mic. Foarte mic, cu lideri de nimic. In Romania exista cel putin cateva mii de antreprenori si sefi romani in multinationale infinit mai pregatiti decat doamna care a fost nominalizata si numita in functia de prim-ministru. Si ca sa sa fie clar si fara dubii: nu am nimic cu faptul ca este femeie. Aici vorbesc strict despre competente si rezultate. Exista femei lider care conduc propriile firme sau multinationale cu o... citeste mai mult