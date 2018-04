E foarte interesant cum s-a născut ideea, în creştinătate, a unei zile a morţilor, în prima săptămână după Înviere. Am privit-o superficial, deşi ştiam - de acolo de unde cunoşteam - că, la Tulcea, de pildă, în cimitire, în această zi se desfăşurau nişte foarte laice şi pământene chefuri şi chiar chiolhanuri, uneori chiar pe mormintele celor plecaţi. Aud că şi ţiganii din anumite localităţi au transformat cimitire într-o mare de grătare, care să-i trezească, prin mirosniţă, pe cei ascunşi sub doi metri sub pământ, iar tarafurile să-i învelească / şi... citeste mai mult