Dan Nicolae Tivilichi, directorul CN APM Constanţa, a prezentat, ieri, bilanţul activităţilor pe 2018. Potrivit directorului CN APM Constanţa, anul 2018 a fost unul plin de evenimente, proiecte şi realizări „Anul 2018 a fost un an bun, din toate punctele de vedere. Ne aşteaptă un an cu multe obiective, un an în care ne propunem creşterea traficului în Portul Constanţa. Am avut sprijinul Primăriei Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa, care au fost alături de noi şi ne-au sprijinit în derularea proiectelor. Terminăm un an în care atât Primăria Constanţa, cât şi Consiliul Judeţean Constanţa au fost alături de noi şi ne-au sprijinit în tot ceea ce am avut... citeste mai mult