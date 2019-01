Ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina Andronescu, a declarat marţi că ia în calcul schimbarea structurii anului şcolar, astfel încât semestrul I să nu mai fie divizat, scrie romaniatv.net. "Am avut o discuţie cu toţi colegii din învăţământul preuniversitar din minister şi ne-am gândit la o formulă care să nu mai divizeze semestrul, pentru că am primit foarte multe reacţii de la părinţi", a spus Ecaterina Andronescu, întrebată dacă are în vedere un proiect privind schimbarea structurii anului şcolar.

