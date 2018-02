Ne-am bate si pe un loc in autobuz

S-a încheiat o lună de activitate pentru operatorul reşiţean de transport, iar aleşii urbei i-au aprobat bugetul pentru acest an. Cu acelaşi prilej, conducerea municipalităţii şi cea a societăţii Transport Urban Reşiţa au tras câteva concluzii vizavi de această perioadă a începuturilor. Gelu Ardeleanu, directorul societăţii aparţinătoare Consiliului Local Reşiţa, a apreciat: „Am putea spune că a fost o lună foarte bună! Am început-o cu multe emoţii, dar am reuşit s-o încheiem financiar foarte bine, la un nivel la care am reuşit să oferim şi călătorilor cam tot... citeste mai mult

