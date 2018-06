NBG LEASING IFN SA anunta organizarea, in data de 26 iunie 2018, ora 12:00 a LICITATIEI PUBLICE CU OFERTA IN PLIC INCHIS cu intentia de a vinde urmatoarele imobile:

- Hala industriala cu doua terenuri alipite situate in Jud. Ialomita, Slobozia, Sos. Brailei, nr. 17, Suprafata constructie: 138 mp, Suprafata totala terenuri: 1.965 mp, Pret de pornire: 35.700 EUR plus TVA*

- Hala industriala cu doua terenuri si cabina paza impreuna cu echipamentele tip hipermarket aflate in interiorul halei, situate in Jud. Ialomita, Slobozia, Sos. Brailei, nr. 17, Suprafata constructie: 558,94 mp,... citeste mai mult

