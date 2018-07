Agenţia Româna de Salvare a Vieţii Omenesti pe Mare (ARSVOM ) a anunţat că a sosit, în data de 14 iulie, în Portul Constanţa nava SAR ARTEMIS, construită în şantierul BALTIC WORKBOAT.

Nava specializata SAR (Search and Rescue) are următoarele caracteristici: lungime-23,8m; lăţime-6,4m; înălţime constructivă-2,4m; pescaj max-1,7m; deplasament-45tone; viteză maximă-peste 25 noduri; viteza de croazieră-20noduri.

SAR ARTEMIS are capacitate de autoredresare şi poate prelua la bord peste 44 de supravietuitori, are capacitatea de a interveni în zona plajelor, platformă de transfer la elicopter, cameră de termoviziune necesară atât în cazul intervenţiilor de căutare şi salvare pe... citeste mai mult