Naţionala României a câştigat Grupa D a Campionatului Euriopean de handbal feminin şi începe de pe locul 1 şi grupa principală de la Nancy. Tricolorele parcurg azi aproape 1.000 de kilometri până la viitorul loc de desfăşurare al jocurilor, dar au trei zile la dispoziţie pentru a se reface şi a pune la punct detaliile jocului cu Olanda de duminică.

Clasamentul grupei principale la start:

România – 4 puncte, plus 13 golaveraj Olanda – 2 puncte, plus 4 Ungaria – 2 puncte, plus 3 Germania – 2 puncte, minus 4 Spania – 0 puncte, minus 7 Norvegia – 0 puncte, minus 9 Jocurile din grupa de la Nancy... citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Pro Sport in