Nationala masculina de handbal a Romaniei a castigat Trofeul Carpati si merge increzatoare la preliminariile CM 2019

Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei a castigat Trofeul Carpati, sambata, 6 ianuarie, in Sala Sporturilor din Calarasi, dupa ce a invins in finala formatia Portugaliei cu scorul de 26-23 (15-10). Finala mica, pentru locurile 3-4, a fost castigata de Bahrain, scor 25-24, in fata celor din Tunisia, dupa 13-13 la pauza. In semifinale, Romania a dispus de Bahrain cu 29-20, in timp ce Portugalia a trecut de Tunisia cu 33-29.

Competitia de la Calarasi a fost ultima verificare a echipei Romaniei inaintea participarii in preliminariile CM 2019. Primul tur al... citeste mai mult

