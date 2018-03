Antrenorul Graham Henry a declarat că pleacă de la conducerea naţionalei All Blacks, menţionînd că le mulţumeşte jucătorilor pe care i-a pregătit din 2003 pînă acum. "Am avut un privilegiu imens de a antrena All Blacks şi sînt foarte mîndru de...

Gazeta Sporturilor, 1 Noiembrie 2011