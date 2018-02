Meciul are o miza uriasa, in cazul unei victorii, Romania urmand sa obtina calificarea directa la competitia din 2019.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra pe teren. Practic primul XV anuntat de antrenorul Lynn Howells pentru partida decisiva cu Spania, in lupta calificarii la Cupa Mondiala, va suferi o singura modificare fata de meciul cu Germania, Stephen Shennan urmand sa inceapa ca titular in locul lui Ionut Dumitru, in timp ce pe banca de rezerve se vor afla Marian Capatana si Valentin Poparlan, care-i vor inlocui pe Florin Bardasu si Alin Coste.

De... citeste mai mult

azi, 13:24 in Sport, Vizualizari: 58 , Sursa: Adevarul in