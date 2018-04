Naționala de junioare s-a calificat la Campionatul Mondial!

Articol de — Marian Ursescu Vineri, 20 Aprilie, 16:34

Voleibalistele sub 17 ani au învins vineri Slovenia, cu 3-2, și vor juca pentru locurile 5-7 la Europeanul Under 17 din Bulgaria.

Reprezentativa sub 17 ani a României a obținut vineri calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, care va fi rezervat jucătoarelor sub 18 ani. "Tricolorele" antrenate de Marius Macarie au trecut cu 3-2 de Slovenia în meciul decisiv, revenind de la 1-2 la seturi, la Europeanul sub 17 ani.

Alexia Căruțașu, fiica fostului internațional de baschet, Virgil Căruțașu, a fost cea mai bună jucătoare a meciului, reușind 36 de puncte! Au urmat-o Florina Murariu cu 18 și Mara Dumitrescu, cu 14.... citeste mai mult