Natasa Krnic revine la Dunarea Braila!

Natasa Krnic, o jucatoare polivalenta care poate sa acopere toate posturile de la 9 metri, va juca, din nou, din sezonul viitor in culorile clubului nostru.

Nascuta pe 7 august 1987, Natasa Krnic a jucat la echipele spaniole AKABA BeraBera (2006-2009), Elche-Mustang (2009-2011), Mar Alicante (2011-2012) si echipa poloneza Vistal Laczpol Gdynia (2012-2013) inainte de a se transfera la CSM Cetate Deva.

Ea poate juca pe orice post la 9m si chiar daca este dreptace aceasta poate evolua foarte bine si pe inter dreapta dar si in centru acolo unde are viziune asupra jocului. Natasa va fi componenta importanta a lotului, atat in atac cat... citeste mai mult

